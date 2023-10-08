نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة إمام عاشور.. مقلقة أم مطمئنة؟ (كل ما تريد معرفته) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت جماهير النادي الأهلي لصدمة كبرى، بعد تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، للإصابة في مواجهة الإسماعيلي اليوم.

كان إمام عاشور تعرض للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

تحديد التشخيص المبدئي لإمام عاشور

وأثبت التشخيص المبدئي، إصابة اللاعب بكدمة في أنكل القدم والساق، على أن يخضع للكشف الطبي لتحديد موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، لإجراء أشعة، بعدما خرج من المباراة مصابًا ولم يستطع استكمال اللقاء.

ونُقل إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب بالإسكندرية رفقة الدكتور عبد المجيد أخصائي العلاج الطبيعي بفريق الأهلي لإجراء أشعة على موضع الإصابة.

يذكر أن إصابة إمام عاشور بعيدة عن منطقة الركبة، وهو ما يعد أمرًا مطمئنًا للجهاز الفني وجماهير القلعة الحمراء.