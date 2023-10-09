نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بنهاية الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة ويليه أرسنال في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة ويليه ليفربول رابعا برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي

حيث فاز آرسنال بهدف دون رد علي ضيفه مانشستر سيتي وشهدت الجولة تالق محمد صلاح بتسجيل هدفين مع ليفربول، في لقاء برايتون بالتعادل بهدفين لمثليهما، بينما فاز توتنهام ضد لوتون تاون بهدف دون رد.

وتمكن مانشستر يونايتد في ريمونتادا مثيرة ضد برينتفورد حيث فاز بهدفين لهدف في الوقت القاتل، في حين أن تشيلسي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف ضد بيرنلي.

ما هو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة؟

1 توتنهام، 20 نقطة.

2 آرسنال، 20 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 18 نقطة.

4 ليفربول، 17 نقطة.

5 أستون فيلا، 16 نقطة.

6 برايتون، 16 نقطة.

7 وست هام، 14 نقطة.

8 نيوكاسل يونايتد، 13 نقطة.

9 كريستال بالاس، 12 نقطة.

10 مانشستر يونايتد، 12 نقطة.

11 تشيلسي، 11 نقطة.

12 فولهام، 11 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 9 نقاط.

14 ولفرهامبتون، 8 نقاط.

15 برينتفورد، 7 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 4 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.