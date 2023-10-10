نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستقر على سعر بيع روميلو لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، قيمة لاعبه البلجيكي المعار إلى نادي روما الإيطالي روميلو لوكاكو، حال بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي يحدد سعر لوكاكو

وتعاقد نادي روما الإيطالي مع البلجيكي روميلو لوكاكو، على سبيل الاعارة من تشيلسي لمدة موسم واحد.

وبحسب فابريزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات في أوروبا، فإن نادي تشيلسي الإنجليزي حدد 37 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم روميلو لوكاكو أداء مميزًا مع نادي روما، منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف في مختلف المسابقات.