نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي القادمة أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت 21-10-2023 على ملعب "مارك بينتجودي"، وذلك في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة أربعة لقاءات.

موعد مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة نابولي وهيلاس فيرونا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا يوم السبت 21-10-2023، عبر قنواتها المشفرة.