نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين الأهلي والزمالك على ضم عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، وجود منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي على ضم الظهير الأيمن الدولي عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن الزمالك يضع عمر كمال كأولوية في التعاقدات خلال يناير القادم في حال حل أزمة القيد.

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم عمر كمال

وأضاف، أن هناك استهداف أيضا من إدارة الأهلي بتقوية الجانب الأيمن بضم اللاعب مستغلة إنتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

واختتم، أن إدارة النادي المصري تسعى أيضا لإستعادة لاعبها السابق خاصة وأن العامل المادي لن يشكل عائقا حاليا في ظل تواجد كامل أبو علي رئيس النادي.