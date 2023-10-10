نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجولة الثالثة من دوري المحترفين.. إثارة وحماس حتى الرمق الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني أ أو ما يعرف إعلاميا بدوري المحترفين، والذي شهد إثارة كبيرة وفرحة الفوز لأول مرة في البطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" نتائج المباريات والتي حملت الكثير من الإثارة حتى المباراة الأخيرة.

حرس الحدود - وي: يحقق حرس الحدود الفوز الثاني في البطولة بهدف نظيف على حساب وي الذي تلقى أولى الخسائر بعد الفوز جولتين متتاليتين.

غزل المحلة - أبو قير للأسمدة: وحقق زعيم الفلاحين فوزه الثاني خلال البطولة بعد ثنائية نظيفة حصد بها النقطة السابعة في البطولة.

النجوم- القناة: وحقق الأخير فوزه الأول بثلاثية نظيفة بعد أن غاب الفوز عن الفريقين خلال الجولات الماضية.



النصر للتعدين - مصر للمقاصة: وأخيرا بيحصل أصحاب الرصيد الخالي على أولى نقاطهم في البطولة وذلك بعد التعادل بهدف لمثله.



بروكسي- لافيينا: يواصل الأخير نتائجه الإيجابية بفوز صعب على حساب بروكسي بهدف في الأوقات الاخيرة بعد ركلة جزاء.

دكرنس - اسوان: وأيضا بيحقق فريق دكرنس الفوز بهدف نظيف على حساب أسوان وسط مباراة مثيرة

جمهورية شبين - مكادي: وبينجح جمهورية شبين بإضافة أولى نقاط فريقه بعد التعادل بهدف لمثله.

بتروجيت- بترول اسيوط: وبينجح الفريق البترولي بالفوز للجولة الثالثة لينجح بالفوز بالصدارة.

وإلى اليوم الأخير رفضت المباريات أن تنتهي بسهولة إذ جاءت مباراة السكة الحديد أمام راية بتعادل مثير بهدفين لمثلهم مع ركلة جزاء لصاحب الأرض كانت حديث الساعة.



بينما انتهت مباراة وادي دجلة أمام طنطا بالتعادل السلبي.



ويواصل بتروجيت انفراده بالصدارة والعلامة الكاملة بينما ظلت معاناة النجوم بعد تواجده في المركز الأخير.