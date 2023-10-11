نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره نادي سموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

توقيت مباراة الزمالك ضد سموحة

ويلتقي الفارس الأبيض، مع نظيره سموحة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد سموحة عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.