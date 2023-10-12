نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صدمة جديدة للزمالك والاتحاد يحسم مصير سانتو وخسارة النادي الأهلي في البطولة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

صدمة جديدة للزمالك

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا بتغريم نادي الزمالك 1.9 مليون يورو في القضية المرفوعة من المهاجم المغربي خالد بو طيب لاعب الأبيض السابق.

وتسلم الزمالك بشكل رسمي قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي ألزم النادي الأبيض بدفع مليون و900 ألف يورو لصالح بوطيب بعدما كانت الغرامة تصل 2.9 مليون يورو من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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خالد بوطيب

اتحاد جدة تحسم مصير سانتو

حسمت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، مصير نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة الديربي.

وكانت هناك تقارير، قد تحدثت عن اقتراب إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي، بعد الخسارة أمام الأهلي في ديربي جدة، بهدف دون رد.

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نونو سانتو

الأشعة تحسم مدة غياب نجم الزمالك

يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على تطورات الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وكان "أوباما" خاض تدريبات علاجية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

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الزمالك

خسارة جديدة للنادي الأهلي

خسر فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي من نظيره جمعية سلا المغربي بنتيجة 84/78 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة والمقامة حاليا في قطر.

فشل الأهلي في التأهل للنهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد خسارته من جمعية سلا المغربي في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

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