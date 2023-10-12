نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تحدث مفاجأة؟.. موعد تجديد عقد علي معلول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، موعد فتح النادي الأهلي ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

وقال هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يناقش اللاعب التونسي حتى الآن حول تجديد عقده، ولكن سيتم فتح الملف واللاعب سوف يوقع على التجديد".

وأضاف: "عقد معلول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والحديث سيكون حول مدة التعاقد بين الطرفين".

أمير هشام: العجز بميزانية الزمالك تخطى مليار جنيه



وأكد أمير هشام، أن العجز داخل نادي الزمالك، وصل إلى مليار و82 مليونًا و395 ألفًا و951 جنيهًا في سنة 2022-2023.

وتابع هشام: "إجمالي إيرادات نادي الزمالك في نشاط كرة القدم، بلغت 366 مليونًا و586 ألفًا و940 جنيهًا".

واختتم: "بلغ إجمالي المصروفات 417 مليونًا و930 ألفًا، و 838 جنيهًا، ليصل العجز في كرة القدم إلى 51 مليونًا و343 ألفًا و898 جنيهًا".