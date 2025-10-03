نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريتانيا.. مطالب بالإفراج عن ناشط سياسي شاب دعا للثورة في البلاد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعت أسرة الناشط الموريتاني، محمد ولد حوناه، المعتقل بسبب نشره دعوة للثورة في البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطلاق سراحه فورا وتمكينه من ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وجاءت "دعوته للثورة على نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من احتجاجات عنيفة اندلعت في المغرب تطالب بظروف عيش أفضل.

وأدانت أسرة الناشط المعتقل، بأشد العبارات توقيف ابنها من طرف جهة مجهولة واقتياده إلى مكان غير معلوم، دون تمكين الأسرة من معرفة ظروفه أو وضعه الصحي.

وقالت في بيان وزعته مساء اليوم الخميس، في نواكشوط وأرسلته للصحافة إنها تحمل السلطات المعنية كامل المسؤولية عن صحته وسلامته، لكونه يعاني من أمراض مزمنة كالسكّري وضغط الدم.

وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية كاملة، فيما دعت إلى مؤازرة "كل الأحرار من المدونين والحقوقيين في الداخل والخارج للقضية حتى ينال ابنها حريته".

وأكدت أن "الاعتقال على خلفية رأيه يشكل مساسا صارخا بحقوق الإنسان وبالقيم الديمقراطية"، محملة "السلطات مسؤولية أي مكروه قد يلحق به