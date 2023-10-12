نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة الموسم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة الموسم في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميدو أن أحمد نبيل (كوكا) لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيكون مفاجأة الموسم في القلعة الحمراء.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كوكا قدم بداية رائعة مع الأهلي هذا الموسم، وأشعر أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر سيعتمد عليه بدلًا من مروان عطية".

وتابع ميدو:" كوكا لاعب مميز وموهوب في التمرير وبناء الهجمات بخلاف المجهود البدني في وسط الملعب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا، في إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي، يوم 20 أكتوبر الجاري.