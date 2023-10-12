نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يخوض مرانه الأساسي تحت قيادة خالد عيد استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد، مرانه الأساسي منذ قليل على ستاد زعيم الفلاحين استعدادًا لمواجهـة المصرية للاتصالات في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين.

تفاصيل مران غزل المحلة

وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين وجاهزيـة تامة للعائدين من الإصابـة، كما شارك اللاعب عبد الله بيكـا في التدريبات الفرديــة لأول مرة بعد تعافيـه من الإصـابـة التي لحقت به في مباراة كوم حماده الوديـة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل الملحة والمصرية للاتصالات الثلاثاء المقبل في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد السلام بالقاهرة.

وكان غزل المحلة قد نجح في تحقيق الفوز على ابو قير للأسمدة في الجولة الماضية بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق اللبني في الحولة الثالثة بدوري المحترفين.