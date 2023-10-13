ضياء السيد: قائمة المنتخب الوطني جيدة ولكن هناك ثغرات في الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - قال ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن قائمة المنتخب الوطني جيدة ولكن هناك ثغرات في منطقة الدفاع المنتخب الوطني.

ضياء السيد: هناك ثغرات في دفاع منتخب مصر

وصرح ضياء السيد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " بوكس تو بوكس" على قناة "ETC": مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام زامبيا كانت في المتناول."

وأكمل:" روي فيتوريا كان هدفه في مباراة زامبيا اليوم معالجة الأخطاء الدفاعية للاعبين."

وتابع:" المنتخب الوطني يمتلك لاعبيين مميزين في كل خطوط لكن خط الدفاع يتواجد فيه مشاكل في ظل غياب أحمد حجازي والونش."

وأضاف:" مباراة زامبيا اليوم كان هناك فيها إيجابيات وسلبيات ولكن المنتخب الوطني استفاد من تجربة مباراة زامبيا الودية."

واختتم:" تجهيز جميع اللاعبين في المباريات الودية مهم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية."

وحقق المنتخب الوطني الفوز على زامبيا بهدف دون رد في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.