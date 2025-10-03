نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثول 3 رجال يشتبه في انتمائهم لحركة "حماس" أمام محكمة ألمانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال ممثلو ادعاء في ألمانيا إن قاضيا أمر باحتجاز ثلاثة رجال احتياطيا للاشتباه في انتمائهم لحركة "حماس" والتخطيط لشن هجمات على أهداف يهودية في البلاد.

وأوضح ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في أن الرجال الثلاثة عملاء أجانب لحركة "حماس" وأنهم متورطون في شراء أسلحة نارية وذخيرة لاستخدامها في تنفيذ هجمات على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية.

وألقي القبض على الثلاثة يوم الأربعاء بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني اليهودية.

ونفت "حماس" أي صلة لها بالمشتبه بهم الثلاثة في ألمانيا، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وشددت على أن "سياستها كانت وما زالت تحصر كفاحها ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين فقط".

وقال ممثلو الادعاء إن "الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي أصدر أوامر اعتقال وأمر بحبسهم احتياطيا".وألقي القبض على الرجال الثلاثة في برلين.

ولم يكشف إلا عن اسمهم الأول فقط وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، وهم وائل ف.م المولود في لبنان والمواطنان الألمانيان عابد آل ج. وأحمد إ.

وقال مكتب المدعي العام إن المحققين المعنيين بمكافحة الإرهاب راقبوا المشتبه بهم، وخلال عملية لتسليم الأسلحة عثروا على أسلحة من بينها بندقية آلية من طراز إيه.كيه-47 ومسدس جلوك وكميات كبيرة من الذخيرة