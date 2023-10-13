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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع معاونيه اليوم قبل مران الغد لوضع خطة الاستعداد للدوري الإفريقي.

خطة مارسيل كولر قبل مواجهة سيمبا بالدوري الإفريقي

وجاء ذلك من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة للفريق وخطة الاستعداد للدوري الإفريقي الذي ينطلق يوم الجمعة القادمة.

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.