نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "علامة الانتصار".. الترسانة يدعم القضية الفلسطينية في فوزه على طامية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حصدت لقطة لاعبو نادي الترسانة إعجاب الجماهير، وذلك عقب احتفالهم بعلامة الانتصار لدعم الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.
واحتفل الشواكيش بهذه العلامة بجانب لاعبي السكة الحديد الذين سبقوهم برفع العلم في منافسات المحترفين، ليتواصل دعم القضية الفلسطينة من الجانب الرياضي.
الفوز الأول الشواكيش وحلم الصعود للممتاز
واستطاع الترسانة حصد الفوز الأول أمام مركز شباب طامية بهدفين نظيفين.
وفشلت الترسانة في بلوغ دوري المحترفين وذلك بعد احتلالها المركز الثامن برصيد48 نقطة.
ويبقى الترسانة واحدة من الأندية العريقة والتي تسعى من أجل العودة لدوري الأضواء والشهرة من جديد.