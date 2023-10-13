"علامة الانتصار".. الترسانة يدعم القضية الفلسطينية في فوزه على طامية

ويبقى الترسانة واحدة من الأندية العريقة والتي تسعى من أجل العودة لدوري الأضواء والشهرة من جديد.

واحتفل الشواكيش بهذه العلامة بجانب لاعبي السكة الحديد الذين سبقوهم برفع العلم في منافسات المحترفين، ليتواصل دعم القضية الفلسطينة من الجانب الرياضي.

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محمد يوسف

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