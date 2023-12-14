نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقنية الفيديو تثير غضب مبابي خلال مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يستمتع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بفرحة هدفه الذي سجله في مرمى بوروسيا دورتموند في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تقنية الفيديو تثير غضب مبابي خلال مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وقد أحرز مبابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، إثر تمريرة دقيقة من زميله أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي. ومع ذلك، قام حكم الفيديو بالتدخل للإشارة إلى إلغاء الهدف، بسبب وقوع مبابي في موقف تسلل، في مشهد أثار الجدل، في المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب سيجنال إيدونا بارك الألماني.

كان دورتموند قد تقدم في النتيجة بهدف لصالح كريم أديمي في الدقيقة 51، وردَّ مبابي بتسجيله في الدقيقة 56. وبهذا التعادل انتهت المباراة بنتيجة 1-1.

ويتصدر كيليان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قائمة هدافي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 3 أهداف.