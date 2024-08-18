انت الأن تتابع خبر أول رد فعل من " رونالدو " عقب الهزيمة المذلة أمام " الهلال السعودي " بنهائي كأس السوبر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق فوز أصبح اعتيادي على منافسه النصر السعودي في نهائي كأس السوبر الذي جمع بين الفريقين وانتهى برباعية مقابل هدف حسمت من خلالها الأمور ، لكن دعونا نسرد قليلا ما حدث فقد أنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد ما زاد من أمال وطموحات الفريق في تحقيق الفوز بشكل كبير لكن سرعان ما تبدل الحال في الثلث ساعة الأولى من شوط المباراة الثاني ليتمكن لاعبو الهلال من تسجيل أربعة أهداف في غاية السهولة كان من الممكن أن تصبح أكثر
– رد فعل رونالدو
- جدير بالذكر أن نجم النصر السعودي الدولي البر تغالي كريستيانو رونالدو كان قد أبدى ردة فعل غاضبة للغاية تجاه زملائه في الفريق حيث أشار بشكل واضح في الملعب أنه نائمون ولا يتحركون في حالة استسلام للهزيمة رغم أنه كانوا أصحاب اليد العليا في اللقاء بفضل الهدف الذي سجله الدون البرتغالي في المباراة لكن سرعان ما تبدلت الأحوال
- في ذات السياق فإن هذه البداية لم تكن المثالية بالنسبة لرونالدو الذي اعتاد على القتال على أرضية الملعب من أجل تغيير الكثير من الوقائع والحقائق التي لا تتناسب معه فهو من اللاعبين اللذين يعشقون الفوز تحت أي ظرف وفي أي مكان لذا من المنتظر أن يكون هناك أداء مغاير الفترة المقبلة .