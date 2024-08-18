انت الأن تتابع خبر أول رد فعل من " رونالدو " عقب الهزيمة المذلة أمام " الهلال السعودي " بنهائي كأس السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق فوز أصبح اعتيادي على منافسه النصر السعودي في نهائي كأس السوبر الذي جمع بين الفريقين وانتهى برباعية مقابل هدف حسمت من خلالها الأمور ، لكن دعونا نسرد قليلا ما حدث فقد أنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد ما زاد من أمال وطموحات الفريق في تحقيق الفوز بشكل كبير لكن سرعان ما تبدل الحال في الثلث ساعة الأولى من شوط المباراة الثاني ليتمكن لاعبو الهلال من تسجيل أربعة أهداف في غاية السهولة كان من الممكن أن تصبح أكثر

– رد فعل رونالدو