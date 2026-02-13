الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد منافسات الدوري الممتاز مراحلها النهائية وسط منافسة محتدمة بين سيراميكا والزمالك وبيراميدز والأهلي على صدارة الترتيب، مع تقارب في النقاط قبل انطلاق الجولات الأخيرة. يتربع سيراميكا على قمة الجدول برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، متساويًا مع بيراميدز الذي يشارك نفس الرصيد وعدد المباريات، في حين يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 15 لقاء.

مواجهات حاسمة بين رباعي الصدارة تحسم مصير لقب الدوري في الجولات الأخيرة

تشهد الجولات المقبلة مواجهات نارية من شأنها أن تغير ترتيب المنافسة خاصة في اللقاءات المباشرة بين فرق القمة، حيث يسعى كل فريق للحفاظ على فرصة التتويج. من المباريات القادمة، يلتقي سيراميكا مع بيراميدز يوم 20 فبراير، ثم يحل ضيفًا على الإسماعيلي يوم 24 فبراير، ويواجه وادي دجلة يوم 28 فبراير، قبل أن يختم مبارياته بمواجهة البنك الأهلي يوم 5 مارس.

أما الزمالك، فسيواجه حرس الحدود يوم 20 فبراير، يليه مباراة ضد زد يوم 24 فبراير، ثم يلتقي بيراميدز المقرر يوم 1 مارس، وبعدها الاتحاد السكندري يوم 6 مارس، ويختم مبارياته بمواجهة إنبي يوم 11 مارس. في المقابل، يلعب بيراميدز ضد سيراميكا يوم 20 فبراير، ثم يلتقي غزل المحلة يوم 24 فبراير، ثم الزمالك يوم 1 مارس، يليه مباراة حرس الحدود يوم 5 مارس، ويختتم مبارياته بمواجهة البنك الأهلي يوم 9 مارس.

يبدأ الأهلي مبارياته المتبقية بمواجهة الجونة يوم 19 فبراير، ثم يلتقي سموحة يوم 23 فبراير، يليه مباراة ضد زد يوم 28 فبراير، وبعدها يواجه المقاولون العرب يوم 5 مارس، ويختتم مبارياته بمواجهة طلائع الجيش يوم 9 مارس. ستحدد المواجهات المباشرة بين فرق الصدارة إلى جانب نتائج باقي الجولات بطل الدوري لهذا الموسم مع استمرار الصراع حتى اللحظات الأخيرة من المنافسة.