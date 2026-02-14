أرسنال يهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

أرسنال يهدر فرصة الابتعاد بالصدارةأهدر فريق أرسنال فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه برينتفورد بهدف لمثله، الخميس، في ختام الجولة الـ26 من "البريميرليغ".

سجل آرسنال هدفه عن طريق نوني مادويكي في الدقيقة 61، فيما أدرك لويس بورتر التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة يرفع آرسنال رصيده 57 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو مانشستر سيتي، بينما توقف برينتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

ويعد التعادل هو السادس لفريق آرسنال هذا الموسم كما أنه قرب الفارق بينه وصاحبي المركزين الثاني والثالث حيث يبعد عن السيتي بأربع نقاط واستون فيلا الثالث بسبع نقاط في ظل تبقي 12 جولة على نهاية الدوري.