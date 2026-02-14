توروب يعيد مصطفى شوبير لعرين الأهلى أمام الجيش الملكى المغربى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:30 صباحاً -

استقر الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة نجمه مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق للظهور فى عرين المارد الأحمر بمباراة الجيش الملكى المغربى بدوري أبطال أفريقيا، بعدما ظهر زميله محمد الشناوى بالتشكيل الاساسى فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدوري التى فاز بها الأهلى بهدفين دون رد، وشهدت جلوس مصطفى شوبير بديلا.

ويتألق مصطفى شوبير بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، خاصة بعد عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويشارك مصطفى شوبير بصفة أساسية مع الأهلي في الوقت الحالي، في ظل سياسية التدوير التي يعتمدت عليها ييس توروب مدرب الفريق.

ويتبادل مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، الأدوار في مركز حراسة المرمى، حيث يلعب كل منهما مباراة أساسيا، ويجلس بديلًا المباراة التي تليها

.وشارك شوبير صاحب الـ26 عامًا، في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، حيث استقبل 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 4.

كما خاض مصطفى شوبير، 6 مباريات مع منتخب مصر، وحصل على فرصة اللعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، في مباراتين.

موعد مباراة الأهلى أمام الجيش الملكى المغربى

يستعد الاهلى لمواجهة الجيش الملكى المغربى المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكى المغربى

تذاع مباراة الأهلي والجيش الملكى المغربى على قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.