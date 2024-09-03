قائمة منتخب اليمن للتصفيات الآسيوية
يشارك المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، في التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونیسیة جاکرتا خلال الفترة من "21 ـ 29" سبتمبر الجاري.
ويخوض الأحمر الشاب التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات: تیمور الشرقیة، جزر المالدیف، وإندونیسیا، حيث يلعب لقاءه الأول يوم الأربعاء 25 سبتمبر أمام منتخب تيمور الشرقية، ويواجه في الثاني المالديف، الجمعة، فيما يختتم التصفيات الأحد مع إندونيسيا.
وضمت القائمة المعلنة 23 لاعباً وفقاً لنظام المسابقة الآسیویة المتبع في التصفیات القاریة في فٸة الشباب.. فيما يلي أسماء اللاعبين:
1- وضاح أنور
2- أسامة مکرف
3- مروان معیاد
4- أحمد الحاج
5- محمد ناجي
6- هیثم السلامي
7- حسن الکوماني
8- سعید العولقي
9- انور الطریقي
10- محمد خالد
11- عصام ردمان
12- محمد وهیب
13- عبدالرحمن الخضر
14- عمر الکثيري
15- عبدالله حیدان
16- عبدالعزيز مصنوم
17- محمد البرواني
18- عادل عباس
19- أسامة الصیاد
20- أسامة المطري
21- محمد مفتاح العقیلي
22- محمد الهندي
23- عبدالواحد السیاغي
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