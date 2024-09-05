تونس تصعق مدغشقر والجزائر تنتصر

تونس تصعق مدغشقر والجزائر تنتصرحقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب مدغشقر 1-0، مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا المغرب 2025.

سجل هدف الفوز لمنتخب تونس، الفرجاني ساسي في الدقيقة (90 +8).

وكان منتخب جزر القمر تعادل أمس مع نظيره الغامبي بهدف لمثله، في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

وتصدرت تونس ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها غامبيا برصيد نقطة واحدة، فيما بقي رصيد جزر القمر ومدغشقر بلا نقاط.

ويتبارى المنتخب التونسي في الجولة الثانية مع منتخب غامبيا يوم الاحد المقبل، فيما يلاقي منتخب مدغشقر جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

وفي مباراة أخرى اليوم، تغلب المنتخب الجزائري على غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

سجل ثنائية منتخب الجزائر، حسام عوار في الدقيقة 70، وأمين غويري (90+5).

وضمن نفس المجموعة الخامسة، ولحساب الجولة الأولى، تستضيف توغو منتخب ليبيريا بالعاصمة لومي، يوم غد /الجمعة/.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره الليبيري يوم الثلاثاء المقبل في مونروفيا، فيما يستضيف منتخب غينيا الاستوائية نظيره التوغولي يوم الاثنين المقبل.

وفي باقي مباريات الجولة، تغلبت بوروندي على مالاوي بنتيجة (3 -2)، وتخطت أنغولا نظيرتها غانا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تغلبت كل من الكونغو على جنوب السودان، وغينيا بيساو على إسواتيني، فيما فازت جمهورية إفريقيا الوسطى على ليسوتو بنتيجة (3 - 1).

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعات الـ12 يتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.