ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير
خطف ليفربول فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على مضيفه نيوكاسل 3-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم ليفربول بهدفين عن طريق ريان غرافنبيرخ وهوغو إيكتيكي في الدقيقتين 35 و46، ورد نيوكاسل بثنائية عبر برونو غيمارايش وويليام أوسولا في الدقيقتين (57 و88)، قبل أن يسجل ريو نغوهوما هدف الفوز لليفربول في الدقيقة (90+10).
ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ومنافسه في الجولة المقبلة أرسنال ووصيفه توتنهام، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة في المركز الخامس عشر، وذلك بعدما سبق له التعادل سلبا في الجولة الأولى مع أستون فيلا، ليحتل المركز الخامس عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.