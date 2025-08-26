الرياض - كتبت رنا صلاح - أدان نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان رسمي، الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعب وسطه الأمريكي ويستون ماكيني، وذلك عقب مباراة الفريق أمام بارما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.

غضب في يوفنتوس بعد تعليقات عنصرية ضد لاعبه

وأوضح النادي أن ماكيني تعرض لتعليقات عنصرية وتمييزية من بعض الجماهير في مدرجات الفريق الضيف، أثناء قيامه بالتدريبات على أرض الملعب إلى جانب زملائه الذين لم يشاركوا في اللقاء.



وأكد يوفنتوس في بيانه أنه يدين بشدة هذه الحادثة، ويرفض أي شكل من أشكال العنصرية، مشددًا على التزامه الكامل بالتعاون مع هيئات العدالة الرياضية لتحديد هوية المسؤولين عن هذه التصرفات المسيئة.



ويأتي هذا الموقف في إطار حرص النادي على حماية لاعبيه والدفاع عن قيم الاحترام والمساواة داخل الملاعب وخارجها، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمكافحة العنصرية في الرياضة الأوروبية.



ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره جنوى يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وسط ترقب جماهيري واسع لأداء الفريق بعد بدايته القوية في الموسم الجديد.