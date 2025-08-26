اللجنة الأولمبية العمانية تكشف تفاصيل مشاركتها فـي دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

تشارك فـي 6 لعبات فردية

كشفت اللجنة الأولمبية العُمانية عن تفاصيل مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نسختها الثالثة التي ستقام بمملكة البحرين خلال الفترة من 22 ولغاية 31 أكتوبر القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقرها يوم أمس «الثلاثاء». في بداية الاجتماع بارك عبدالله بن محمد بامخالف أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية للمنتخبات التي تم اختيارها لتمثيل سلطنة عمان في الدورة وفق معايير فنية محددة من قبل فريق العمل المكلف، وذلك بعد سلسلة من التحضيرات والمتابعات المستمرة التي قامت بها اللجنة الأولمبية العُمانية بالتنسيق مع الاتحادات واللجان الرياضية للمفاضلة بين المنتخبات المرشحة، حيث عمل الفريق خلال الفترة الماضية على تقييم جاهزية المنتخبات من النواحي الفنية والإدارية، ومراجعة نتائجها في الاستحقاقات الخارجية بالتعاون مع الأجهزة الفنية المختصة.

وأضاف أمين عام اللجنة بأن المعايير ركزت على ضمان الحضور التنافسي للمنتخبات الوطنية، إلى جانب إتاحة الفرصة للأبطال الواعدين الذين يتوقع لهم مستقبل مشرق على المدى البعيد، من خلال برامج إعداد وتطوير متكاملة تعزز من مستوياتهم الفنية والبدنية.

بعد ذلك، تناول بدر بن علي أولاد ثاني مدير البعثة العُمانية نبذة تعريفية عن الدورة، والإجراءات الإدارية المتبعة خلالها، موضحا أن الدورة تعد من أبرز البطولات القارية المجمعة التي تُنظَّم تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي، وتستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا بمشاركة نخبة من الرياضيين الشباب من مختلف دول القارة، وتقام كل عامين بعدما توقفت لعدة أعوام، حيث أقيمت النسخة الأولى في سنغافورة، والثانية في الصين، وستقام النسخة الثالثة في مملكة البحرين. كما تطرق إلى اللعبات المعتمدة في الدورة ، موضحا أن اللجنة المنظمة اعتمدت 24 لعبة رياضية موزعة على 31 حدثا رياضيا، بإجمالي 253 مسابقة تشمل فئات الذكور والإناث والمنافسات المختلطة، وستقام في عدد من المنشآت الرياضية الحديثة أبرزها مدينة عيسى الرياضية، ومدينة خليفة الرياضية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقرية التحمل، ومنطقة سما باي. وكشف مدير البعثة العُمانية أسماء المنتخبات التي ستمثل سلطنة عمان في هذه الدورة وهي منتخبات ألعاب القوى، والجولف، والرياضات الإلكترونية، والرياضات المائية، والتايكواندو، والفروسية.

مشيرا إلى أن المنتخبات الوطنية ستصل إلى مملكة البحرين تباعا وذلك قبل موعد منافساتها بيومين لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدورة.

كما تحدث عن حفلي الافتتاح والختام، وأوضح أن حفل الافتتاح سيقام بتاريخ 22 أكتوبر القادم بمركز البحرين العالمي للمعارض (إكسبوورلد البحرين)، بمشاركة جميع الوفود الرياضية، فيما سيقام حفل الختام بتاريخ 31 أكتوبر في مسرح بيون – الدانة.

من جانبه، أوضح راشد بن إبراهيم الكندي المدير الفني باللجنة الأولمبية العُمانية الجوانب الفنية المتعلقة باختيار المنتخبات المشاركة، مؤكدا على أهمية استكمال أسماء الأجهزة الفنية والإدارية لكافة المنتخبات باختيار إداري لكل منتخب بالإضافة إلى مدربين اثنين، حتى يتسنى للجنة الأولمبية إرسال الكشوفات النهائية للجنة المنظمة للدورة في الوقت المحدد. وتطرق شعيب بن محمد الزدجالي عضو اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات إلى الجوانب الفنية المتعلقة بمكافحة المنشطات والتي تستهدف اللاعبين، موضحا أن فحص اللاعبين يبدأ قبل يوم من المنافسات، على أن يتم مرافقتهم من قِبل إداريي البعثة عند أخذ العينات. كما تناول أهم الأسباب المؤدية لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وهي وجود مادة محظورة في عينة دم أو بول الرياضي التي تم جمعها، واستخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة، إضافة إلى الرفض أو التهرب أو الامتناع عن جمع عينة من قبل الرياضي، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جزء من فحص المنشطات من قبل رياضي أو شخص آخر.

كما ناقش الاجتماع التفاصيل الإدارية واللوجستية المتعلقة بسكن وتنقلات البعثة العمانية، ومراجعة الجدول الزمني للمنافسات وأماكن إقامتها، والمتطلبات الفنية والتنظيمية لكل لعبة، بالإضافة إلى أهم الإجراءات الإرشادية واللوائح التي ستعتمد خلال فترة الدورة. وحرصت اللجنة خلال هذا الاجتماع على ضمان تنسيق كافة الجوانب الإدارية والفنية لضمان مشاركة سلسة ومنظمة للبعثة العُمانية، وتعزيز جاهزية المنتخبات على المستوى الفني والبدني، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية في كافة الألعاب المشاركة.