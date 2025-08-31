الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى ملعب “مونتيليفي”، حيث يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، اللقاء يأتي في توقيت مبكر من الموسم لكنه يحمل أهمية كبيرة، إذ يسعى برشلونة لمواصلة بدايته القوية بعد تحقيق انتصارين متتاليين، بينما يأمل رايو فاليكانو في استعادة توازنه وتقديم عرض قوي أمام واحد من أعتى الفرق في أوروبا.

Rayo Vallecano vs Barcelona: القنوات الناقلة وموعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة اليوم في الدوري الاسباني

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في جمع العلامة الكاملة من أول جولتين، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا للحفاظ على الصدارة ومطاردة حلم العودة للتتويج بلقب الليجا.

في المقابل، يدرك رايو فاليكانو صعوبة المهمة، لكنه يتسلح بروح التحدي ورغبة اللاعبين في خطف نقطة على الأقل أمام العملاق الكتالوني، وهو ما قد يزيد من إثارة المواجهة ويجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات.

موعد المباراة

تقام المباراة اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ما يمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بسهرة كروية مميزة تجمع بين الخبرة الكبيرة لبرشلونة وطموح فريق العاصمة الصغير رايو فاليكانو.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المواجهة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD1، ضمن باقة حقوق البث الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة يقدمها مجموعة من أبرز الخبراء.

وسيكون المعلق حسن العيدروس حاضرًا لوصف أحداث اللقاء وإضفاء مزيد من الحماس على المتابعة من خلال صوته وتحليلاته الدقيقة لكل فرصة وهجمة.

برشلونة يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز الثالث تواليًا وتعزيز مكانته في جدول الترتيب، فيما يبحث رايو فاليكانو عن مفاجأة تقلب التوقعات وتعيده إلى سكة النتائج الإيجابية.

وبين رغبة الكتلان في حصد النقاط الكاملة وطموح رايو في إثبات الذات، ينتظر الجمهور مباراة مثيرة تحمل وعودًا بكرة هجومية ممتعة حتى صافرة النهاية.