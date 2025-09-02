تشيلسي يتعاقد مع بونانوتي
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من فريق برايتون.
ووضح النادي في بيان له أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما انضم رسميا لصفوف تشيلسي ليبدأ مشواره مع الفريق في مختلف البطولات بالموسم الحالي.
وكان اللاعب الأرجنتيني قد انتقل إلى برايتون في يناير 2023 قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، وخاض معه 50 مباراة في جميع المسابقات على مدار موسم ونصف.
كما أمضى بونانوتي الموسم الماضي (2024-2025) معارا إلى ليستر سيتي الإنجليزي، حيث قدم أداء مميزا وسجل ستة أهداف في 35 مباراة.
