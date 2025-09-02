الفيصل الزبير يحقق المركز الأول فـي فئة الكأس الذهبي للجولة الثامنة

فـي بطولة تحدي جي تي العالمي لسباقات التحمل

حقق المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير مع فريق المنار للسباقات فوزًا مستحقًا بفئة الكأس الذهبي في الجولة الثامنة من بطولة تحدي جي تي العالمي للتحمل، التي نُظمت على حلبة نوربرجرينج الألمانية ليواصل الفريق منافسته القوية على لقب البطولة مع تبقي جولة واحدة على ختام الموسم.

وجاء الفوز بعد سباق مثير استمر ثلاث ساعات بمشاركة 61 سيارة حيث أنهى الفيصل الزبير السباق إلى جانب زميليه في الفريق الألماني ينز كلينجمان والبلجيكي بن تاك، على متن سيارة «بي أم دبليو أم 4 جي تي 3 إيفو» بإشراف فني من فريق دبليو أر تي، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني بترتيب الفرق والسائقين.

وفيما كان فريق «فيرستابن دوت كوم» في طريقه لحسم اللقب مع فوزٍ أولي بالسباق أدى حصوله على عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ إلى تراجعه للمركز الثالث وهو ما منح فريق المنار الفوز بفئة الكأس الذهبي وأبقى المنافسة مفتوحة حتى الجولة الختامية المقررة على حلبة برشلونة الإسبانية في أكتوبر المقبل.

وشهدت التصفيات إقامة 3 أقسام، وكان فريق المنار قد تواجد بالمركز الخامس في فئة الكأس الذهبي في القسم الأول، ومن ثم المركز الثاني في القسم الثاني، والمركز السابع في القسم الثالث. ومع جمع التواقيت الثلاثة، فإن قطب الانطلاق الأول كان من نصيب فريق «كراج 59» مع آدم سمالي، لويس بريت، ودين ماكدونالد. بينما تأهل فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» بالمركز الثاني أمام فريق أوبتيموم موتورسبورت.

مستوى جيد

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: “كانت هذه الجولة جيدة بالنسبة لنا. بدأنا بقوة منذ التجارب الحرة وتأدية سيارة «بي أم دبليو» كانت إيجابية في هذه الجولة. في الأعوام الماضية، كنا نلاحظ معاناة «بي أم دبليو» مع بعض الصانعين مثل فيراري ومرسيدس. نشعر بفخرٍ كبير لتحقيق هذه النتيجة والفوز».

وأكمل: «كفريق، وكصانع، فإن الفوز في حلبة نوربرغرينغ العريقة يعتبر مميزًا وهذا أول فوزٍ لي في هذه الحلبة. أنا فخورٌ وسعيد، وآمل المحافظة على هذه الوتيرة العالية حتى نهاية الموسم».