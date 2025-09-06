نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يرفض عرضًا ضخمًا من القادسية متمسكًا بحلم المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي أن البرازيلي أندري سانتوس، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، رفض عرضًا مغريًا من نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم القيمة المالية الكبيرة التي تضمنها العرض.

ووفقًا لشبكة “Uol”، فإن القادسية تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 70 مليون يورو للتعاقد مع سانتوس، إلى جانب راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، أي ما يعادل خمسة أضعاف راتبه الحالي مع تشيلسي، إلا أن اللاعب لم يبدِ أي اهتمام بالعرض.

وأوضح سانتوس سبب رفضه قائلًا: “تلقيت عرضًا بالفعل من السعودية لكنني رفضته فورًا، لأن حلمي الأساسي هو المشاركة في كأس العالم 2026، وأعلم أن البقاء في تشيلسي يمنحني فرصًا أكبر لتحقيق هذا الهدف مقارنةً باللعب في السعودية”.

ويواصل سانتوس، البالغ من العمر 20 عامًا، سعيه لإثبات نفسه مع البلوز، معتمدًا على مشاركته في الدوري الإنجليزي كخطوة أساسية لضمان مكان له في قائمة المنتخب البرازيلي خلال الاستحقاقات المقبلة.