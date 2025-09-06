نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة نارية أمام جاره ريال مدريد في "ديربي مدريد" المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر (أيلول) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، لكن الفريق يواجه أزمة تتعلق بالجانب البدني قبل القمة المرتقبة.

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الريال

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن أتلتيكو سيدخل لقاء الديربي براحة أقل بـ24 ساعة مقارنة بالريال، وهو ما قد يفرض ضغطًا بدنيًا إضافيًا على لاعبي المدرب دييغو سيميوني.

ويخوض أتلتيكو مواجهة أمام رايو فاييكانو يوم 24 سبتمبر (أيلول) في الجولة السادسة، قبل ثلاثة أيام فقط من موقعة الديربي، بينما يلتقي ريال مدريد مع ليفانتي يوم 23 من الشهر نفسه، ما يمنح "الملكي" أفضلية يوم إضافي من الراحة.

وبذلك، يدخل أتلتيكو مباراة الديربي بعد راحة يومين فقط، في حين سيخوض ريال مدريد اللقاء بعد ثلاثة أيام من الراحة السلبية.

يُذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو، بينما يعاني أتلتيكو مدريد في بداية موسمه باحتلاله المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.