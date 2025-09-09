الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدو أن مستقبل حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، بات غامضًا في ظل خروجه من الحسابات الأساسية للجهاز الفني في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

"خلاص هأمشي".. نجم الأهلي يوافق على الرحيل عن النادي مقابل 2 مليون دولار

ويعاني الأهلي من أجواء مضطربة بعد تعادله السلبي الأخير أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز ومن ثم الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة.، ليواصل الفريق نزيف النقاط ويكتفي بخمس نقاط من أربع مباريات.

وبحسب ما كشفته قناة “TEN”، فإن الشحات غير راضٍ عن وضعيته الحالية بعد جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء، وعدم قدرته على إثبات نفسه عند المشاركة كبديل، ما دفعه لفتح خطوط تواصل مع بعض الأندية الخليجية تمهيدًا لانتقال محتمل في يناير المقبل.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، دون أن تبدأ إدارة القلعة الحمراء أي مفاوضات رسمية لتجديده حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام رحيله بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكشفت مصادر قريبة من اللاعب أن أحد الأندية الإماراتية عرض راتبًا سنويًا يصل إلى مليوني دولار للتعاقد معه، فيما أبدى أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري اهتمامًا بضمه لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة خلال المرحلة المقبلة.