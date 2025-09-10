بوليفيا تفاجئ البرازيل وتخطف بطاقة الملحق فـي تصفيات مونديال 2026

مونتيفيديو ـ أ.ف.ب: ألحقت بوليفيا هزيمة مفاجئة بالبرازيل بطلة العالم خمس مرات وتغلبت عليها 1-0 ، لتنتزع بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم، في الجولة 18 الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية، على حساب فنزويلا التي سقطت على أرضها أمام كولومبيا 3-6. وبعد أن حسمت منتخبات الأرجنتين، الإكوادور، كولومبيا، الأوروجواي، البرازيل والباراجواي تأهلها سابقا إلى النهائيات المقررة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بقيت بطاقة المركز السابع المؤهل الى الملحق، عنوان الجولة الأخيرة من التصفيات.

وبالتالي، نجحت بوليفيا في انتزاع بطاقة الملحق المقرر في مارس المقبل خلال التصفيات المصغّرة التي ستجمع ستة منتخبات من مختلف القارات ستتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى مونديال 2026.