نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر.. عماد النحاس كلمة السر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، قرر منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة عماد النحاس، الحرية الكاملة في اتخاذ قرار المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر من عدمه، دون أي تدخل من الإدارة، ليترك الأمر بالكامل للتقدير الفني.

ويعكف عماد النحاس حاليًا على دراسة الملف بعناية، بالتشاور مع وليد صلاح الدين مدير الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي، خاصة في ظل ضغط المباريات وتداخل البطولات المحلية والقارية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني حسابات دقيقة قبل الإعلان عن القرار النهائي.

ورغم حالة التردد، تشير المؤشرات الأولية إلى وجود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لخوض منافسات البطولة، ولكن بتوليفة مختلفة عن القائمة الأساسية، حيث يفكر النحاس في الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية في الفترة الماضية، إلى جانب تصعيد عدد من العناصر الشابة والناشئين من فرق القطاع، بما يمنحهم فرصة الاحتكاك وإثبات الذات أمام الجماهير.