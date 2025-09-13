نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب جتيش كومبونيتي، المباراة المثيرة بين تشيلسي وبرينتفورد، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة البريميرليج.

ويحتل تشيلسي وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فريق ليفربول، بينما يأتي برينتفورد في المرتبة الخامسة عشر برصيد 3 نقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي ستيوارت توبل، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جتيش كومبونيتي.

موعد مواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المواجهة اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في البريميرلج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.