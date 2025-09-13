نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب أزمة تشيلسي القانونية: إنزو فيرنانديز هدف محتمل للملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع ريال مدريد عن كثب الأزمة القانونية التي يعيشها نادي تشيلسي الإنجليزي بعد البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA)، والذي وجّه فيه 74 اتهامًا للنادي اللندني تتعلق بمخالفات في عمليات انتقال اللاعبين.

هذه القضية قد تفتح، في حال صدور عقوبات رياضية أو مالية قاسية، بابًا أمام انتقال إنزو فيرنانديز إلى سانتياغو برنابيو، وهو أحد الأسماء المفضلة لدى الإدارة المدريدية لتعزيز خط الوسط.

إنزو فيرنانديز.. حلم مؤجل في مدريد

المدرب تشابي ألونسو كان قد طلب ضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز رأت أن وجود أسماء مثل كامافينغا، تشواميني وأردا غولر يكفي لتغطية هذه المنطقة حتى صيف 2026، وهو الموعد المبدئي الذي حددته الإدارة للتحرك من أجل التعاقد مع صانع ألعاب جديد.

مع ذلك، يظل بطل العالم الأرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لدى ريال مدريد، حيث ترى فيه الإدارة اللاعب المثالي لقيادة خط الوسط في المستقبل.

عقد طويل ومعادلة معقدة

انضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي بعقد يمتد حتى عام 2032، ما يجعل أي محاولة للتعاقد معه شبه مستحيلة دون ظروف استثنائية. وهنا يبرز ما يصفه البعض في مدريد بـ "المعجزة"، والمتمثل في العقوبات المحتملة على تشيلسي بعد مخالفات مزعومة في مدفوعات للوكلاء بين عامي 2009 و2022.

الاتحاد الإنجليزي أوضح في بيانه أن:"في المجموع، تم توجيه 74 تهمة ضد تشيلسي، وتتعلق الوقائع بفترة ما بين 2009 و2022، لا سيما بين موسمي 2010-2011 و2015-2016. أمام النادي حتى 19 سبتمبر 2025 للرد".

سيناريوهات محتملة

تشيلسي قد يواجه عقوبات متعددة، بدءًا من الغرامات المالية الضخمة وصولًا إلى الحرمان من التعاقدات أو خصم النقاط في الدوري الإنجليزي. وإذا كانت العقوبات الاقتصادية كبيرة لدرجة تجبر النادي على بيع نجومه الكبار، فإن ريال مدريد سيكون جاهزًا للانقضاض على فرصة التعاقد مع إنزو فيرنانديز.

