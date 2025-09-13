نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الرياضة والمغامرة.. “سكي مصر” تطلق تحدي محارب الجليد للعام الرابع على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت “سكي مصر” بمول مصر في منطقة السادس من أكتوبر، حدثًا رياضيًا استثنائيًا للعام الرابع على التوالي، مع عودة تحدي محارب الجليد الذي يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، جامعًا بين أجواء المغامرة وروح المنافسة في أجواء جليدية فريدة.

ويُعتبر التحدي واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، حيث تضمن أكثر من 20 عائقًا ومسارًا جليديًا صُممت خصيصًا لاختبار قوة التحمل واللياقة البدنية للمشاركين، الذين خاضوا مغامرة استثنائية في درجات حرارة تحت الصفر. وقد شكّلت هذه العوائق مزيجًا من الصعوبة والإثارة، مما جذب عشاق الرياضة والتحديات البدنية لخوض تجربة غير تقليدية داخل أكبر صالة تزلج في مصر.

وتنوعت المنافسات بين اختبارات لياقة بدنية وتحديات بدنية حماسية على الثلج، مما منح المشاركين فرصة لإظهار طاقتهم ومهاراتهم أمام الجمهور، الذي تابع الفعاليات وسط أجواء مليئة بالحماسة والتشجيع.

من جانبه، أكد محمود يوسف المدير الإقليمي لشركة “ماجد الفطيم للترفيه” بمصر ولبنان، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الشركة على ابتكار أنشطة جديدة تلبي تطلعات الشباب المصري وتمنح جميع الفئات العمرية فرصة لممارسة الرياضة بطريقة ممتعة ومختلفة. وأوضح أن مثل هذه الأحداث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف يوسف أن التحدي يعكس رؤية “سكي مصر” كوجهة ترفيهية متكاملة تهتم بالرياضات الشتوية، وتعمل على تقديم تجارب جديدة خارج الصندوق، تساهم في نشر ثقافة رياضية مبتكرة داخل المجتمع المصري، وتفتح آفاقًا جديدة أمام تنظيم أحداث رياضية وترفيهية متنوعة.

الجدير بالذكر أن تحدي محارب الجليد بات حدثًا سنويًا ينتظره عشاق المغامرة، بعدما نجح على مدار النسخ السابقة في ترسيخ مكانة “سكي مصر” كمنصة رائدة للأنشطة الشتوية في المنطقة، ومركزًا يدمج بين الترفيه والرياضة في أجواء استثنائية لم تشهدها مصر من قبل.