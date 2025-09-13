نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة إنتر ميلان الرسمية أمام يوفنتوس في كلاسكيو الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.
ويستضيف ملعب أليانز القمة الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو.
ويحتل اليوفي وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق نابولي، بينما يأتي إنتر ميلان في المرتبة السابعة برصيد 3 نقاط.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.
وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:
▪︎حراسة المرمى: سومر.
▪︎خط الدفاع: باستوني - أكانجي - أتشيربي.
▪︎خط الوسط: أوقستو - تشالهان أوغلو - باريلا - دومفريس.
▪︎خط الهجوم: مارتينيز - تورام - مختياريان.
القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الكالتشيو
يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو لموسم 2025-26، ويمكن متابعة المباريات عبر “تطبيق الرابعة” على الهواتف الذكية، الذي يتيح مشاهدة كل لقاءات الدوري الإيطالي مباشرة.