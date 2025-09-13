اتحاد القوى يصدر قرارات بتغيير الأجهزة الإدارية المشرفة على المنتخبات الوطنية

منها تغيير فـي أمانة السر

كتب ـ بدر الزدجالي:

أخطر الاتحاد العماني لألعاب القوى قبل ايام قليلة اداريي المنتخبات الوطنية بالاعفاء من الاستمرار في مهام عملهم التي اوكلت إليهم، مع التشكيل الجديد لمجلس ادارة الاتحاد العماني لألعاب القوى في الدورة الانتخابية الحالية، والتي أنهى خلالها المجلس عامه الاول.. جاء ذلك القرار في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع المنصرم برئاسة سعيد الحجري والذي شهد الكثير من الجدل وخاصة من اعضاء المجلس الذين اصروا على تغيير المسار بعد الاشكاليات التي ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية. وشهد اجتماع المجلس كذلك تغييرا مفاجئا في امانة السر، حيث تم اعفاء هلال المسروري من مهمة امانة السر على ان يتولى هذه المهمة علي المرزوقي نائب رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى وذلك بطلب من اعضاء المجلس.

وانهى الاتحاد مهام عمل اداريي المنتخبات الوطنية وهم جمعة الجابري اداري المنتخبات الوطنية وهيثم الصالحي اداري المنتخبات الوطنية وسليمة الراسبية ادارية المنتخبات الوطنية وتم اعفاء عبدالعزيز البوسعيدي مدير الاداء العالي من مهام عمله، والذي كان يشغل المشرف العام على المنتخبات الوطنية وتطويرها، وجاءت تلك التغييرات بعد الخلاف الذي ظهر على السطح بين الاجهزة الادارية والاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والذي اثر على مسيرة العمل للاجهزة الفنية وانعكس على اداء مهام عملها واثر كذلك على نتائج وارقام لاعبينا. ومن جهة اخرى شارك عداء منتخبنا الوطني علي البلوشي يوم امس في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، حيث خاض البلوشي جولات التصفية في سباق 100 متر عدوًا وأنهى الجولة في المركز الرابع بزمن قدرة 10.25 ثانية. وكان البلوشي قد تأهل الى نهائيات بطولة العالم بعد مشاركاته الاخيرة وحقق افضل رقم له بزمن قدره 10.09 ثانية.