نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستهدف ضم غيهي وميغنان مجانًا في صفقة مزدوجة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي تشيلسي لإبرام صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يضع عينه على التعاقد مع مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا مارك غيهي، وحارس مرمى ميلان ومنتخب فرنسا مايك ميغنان، في صفقتي انتقال حر.

ووفقًا لما كشفه موقع TBR Football، فإن إدارة البلوز تتابع عن كثب وضع اللاعبين، حيث من المتوقع أن يكونا متاحين مجانًا بنهاية الموسم المقبل إذا لم يتم تجديد عقديهما مع أنديتهما الحالية.

مارك غيهي، البالغ من العمر 25 عامًا، يعتبر أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق له تمثيل تشيلسي في الفئات السنية قبل انتقاله إلى كريستال بالاس، مما يجعل عودته إلى ستامفورد بريدج خيارًا منطقيًا لتعزيز خط الدفاع.

أما مايك ميغنان، حارس ميلان البالغ من العمر 30 عامًا، فيُنظر إليه كأحد أفضل حراس المرمى في أوروبا حاليًا، وقد جذب أنظار تشيلسي في ظل سعي النادي لتعزيز مركز حراسة المرمى بصفقة ذات خبرة دولية.

تشيلسي يسعى لاستغلال الفرصة والتعاقد مع النجمين دون تكاليف انتقال، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو صفقات ذكية وفعالة تعيد التوازن للفريق بعد مواسم متذبذبة.