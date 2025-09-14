نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي وبايرن ميونخ يتنافسان على نجم ليون البلجيكي مالك فوفانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه إدارة نادي تشيلسي منافسة قوية من العملاق الألماني بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع الجناح البلجيكي الشاب مالك فوفانا، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما ذكره موقع Caught Offside نقلًا عن الصحفي كريستيان فالكي.

فوفانا الذي يتمتع بسرعته ومهاراته الفنية العالية، يعد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية، وقد جذب أنظار الأندية الكبرى بسبب أدائه المميز مع ليون، مما جعله هدفًا رئيسيًا لكبار الأندية الباحثة عن تعزيز صفوفها بأسماء شابة وواعدة.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي واصل متابعة اللاعب عن كثب، لكن رغبة بايرن ميونخ في ضمه قد تجعل المنافسة محتدمة خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل سعي الفريقين لضم جناح قادر على صناعة الفارق في خط الهجوم.