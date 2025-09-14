نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يرسل كشافة لمراقبة جناح يوفنتوس التركي كينان يلديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي أرسل كشافة لمتابعة أداء اللاعب التركي الشاب كينان يلديز، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما أورد موقع Caught Offside.

ويلديز يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم التركية والإيطالية، حيث أثبت نفسه كلاعب سريع ومهاري قادر على إحداث تأثير كبير في الهجوم. ويبدو أن تشيلسي يدرس إمكانية ضمه ضمن خططه المستقبلية لتعزيز الجناح الهجومي للفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي اللندني في اكتشاف اللاعبين الشباب الموهوبين حول العالم، خاصة في مركز الجناح الذي يسعى لتدعيمه بعناصر جديدة.