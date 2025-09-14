نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يحتل كلا من آرسنال وتوتنهام وليفربول وبورنموث المراكز الأول والثاني والثالث والرابع على الترتيب في الموسم الحالي في جدول البريميرليج برصيد 9 نقاط بينما جاء تشيلسي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط وجاء إيفرتون وسندرلاند في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 7 نقاط.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي 2025 قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - آرسنال 9 نقاط

2 - توتنهام 9 نقاط

3- ليفربول 9 نقاط

4- بورنموث 9 نقاط

5- تشيلسي 8 نقاط

6 - إيفرتون 7 نقاط

7 - ساندرلاند 7 نقاط

8 - كريستال بالاس 6 نقاط

9 - نيوكاسل يونايتد 5 نقاط

10 - فولهام 5 نقاط

11 - مانشستر يونايتد 4 نقاط

12 - برينتفورد 4 نقاط

13 - برايتون 4 نقاط

14 - نوتنجهام فورست 4 نقاط

15 - ليدز يونايتد 4 نقاطة

16 - مانشستر سيتي 3 نقاط

17 - بيرنلي 3 نقاط

18 - ويستهام يونايتد 3 نقاط

19 - أستون فيلا نقطتين

20 - وولفرهامبتون صفر نقاط

