نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بوابة فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغلب نابولي على مضيفه فيورنتينا 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي.

رفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي حقق فوزًا مثيرًا على إنتر ميلان 4-3، في وقت سابق من اليوم السبت.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فيورنتينا عند نقطتين في المركز 13.

وتقدم نابولي عن طريق كيفن دي بروين من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 51، سجل سام بوكيما الهدف الثالث لنابولي، فيما سجل فيورنتينا هدفه الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق لوكا رانييري.