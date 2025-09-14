نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فالنسيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد فالنسيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

