نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد العالي للفنون الشعبية يُعلن عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العروض القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة ولاء محمد، وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، يُعلن المعهد العالي للفنون الشعبية عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العروض القصيرة، والتي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني.

تُقام فعاليات المهرجان على مسرح مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون، بمشاركة طلاب المعهد، وذلك في إطار دعم وتشجيع الطاقات الإبداعية الشابة، وتعزيز التفاعل بين الطلاب بالمعهد والأكاديمية.

ويؤكد المعهد العالي للفنون الشعبية أن هذا الحدث يأتي استكمالًا لدوره في دعم الفنون الأدائية وتقديم جيل جديد من المبدعين القادرين على تطوير الحركة المسرحية والفنية.