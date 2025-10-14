نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل لينك الحلقة 3.. الهاكر يعيش في نفس عمارة بكر واسما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "لينك" تطورات متلاحقة وأحداثًا مشوقة، حيث تبدأ الحلقة بتعرض بكر لأزمة سكر أثناء وجوده مع أسما (رانيا يوسف) في المكان الذي ذهبا إليه للبحث عن الهاكرز الذين يمكن أن يساعدوهما في استعادة الأموال المسروقة، تسارع أسما لإنقاذه بحقنة أنسولين، وبعد أن يفيق يشكرها على موقفها النبيل، وبعد مقابلة الياس (مينا أبو الدهب)، يفاجئهما بأن قضية "اللينك" عملية سرقة على نطاق دولي، وقد لا يكون من السهل حلها.

في جانب آخر، يذهب أياد (محمود ياسين جونيور) إلى عمله ليجد جهاز البصمة معطلًا، وهو الجهاز الذي قام بتعطيله بنفسه في الليلة السابقة. يكتشف المدير معتصم الجيار (هيثم نبيل) أن العطل كان متعمدًا، ويقرر مراجعة الكاميرات لمعرفة الفاعل، إلا أن المفاجأة تحدث عندما يُعلن معتصم أمام الموظفين أنه شاهد الفيديو، ويتهم زميل أياد وائل بأنه المسؤول عن العطل، ليقرر طرده من الشركة، بينما ينجو أياد من الموقف وسط شعور بالذنب والتوتر.

تتعرض سعاد (فرح الزاهد) لموقف محرج أثناء عملها كسائقة أوبر، بعدما ترفض إكمال رحلة بسبب ارتباطها بموعد أبنائها من المدرسة.

وبعد عودتها إلى المنزل، تكتشف أن أحد الركاب نسي محفظته في سيارتها، وتشعر بالقلق حين يراها أبناؤها، يزداد توترها خوفًا من أن يخبر الأطفال والدهم بالأمر، خاصة بعد أن يتصل بها صاحب المحفظة أثناء تواجدها في المنزل ويطلب استعادتها، فتضطر لمقابلته وتسليمه إياها.

يقرر بكر زيارة إلياس مرة أخرى دون علم أسما، ويصطحب معه جاره حسني. وبعد انتظار طويل، يوافق إلياس على مقابلته، لكنه يشترط الحصول على 25% من قيمة المبلغ المسروق مقابل مساعدته في محاولة أخيرة لاستعادة الأموال، ورغم صعوبة الموقف، يوافق بكر على الصفقة، متمسكًا بالأمل الذي منحه له إلياس في إمكانية استعادة أمواله.

عند عودته، يجد بكر أسما بانتظاره، وتفاجأ حين يخبرها أنه ذهب إلى إلياس بمفرده، وأنه وافق على مساعدته مقابل نسبة كبيرة من الأموال. وبينما تحاول استيعاب الأمر، يتلقى بكر اتصالًا من إلياس يخبره فيه بأنه توصل إلى معلومة مهمة، يذهب الاثنان للقائه، ليخبرهما إلياس أن الهاكر الذي سرق الأموال موجود في مصر، والمفاجأة الأكبر أن عنوانه هو نفس عنوان العمارة التي يعيشان فيها، لتختتم الحلقة على مشهد من الدهشة والذهول.

مسلسل لينك يعرض من السبت للأربعاء على قناة DMC الساعة 7 مساء، والاعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والثانية الساعة 9.30 صباحًا، كما يُعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة فى الساعة 7 صباحًا و4.30 عصرًا، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.