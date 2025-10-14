نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد ميدانيًا التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر: مشروع استراتيجي يعزز التكامل العربي ويربط القارات الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمتابعة ميدانية لمراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، "جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر"، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث التكنولوجيا والحجم، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروع قبل بدء تشغيله وربطه على الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر والسعودية.

مدبولي: المشروع نموذج فاعل للتكامل العربي في مجال الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره نموذجًا فاعلًا للتكامل العربي في مجال الطاقة، ودعامة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءتها، إلى جانب الاستفادة المثلى من قدرات التوليد في فترات ذروة الأحمال.

عصمت: الربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة

صرح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يهدف إلى إنشاء جسر من الطاقة يربط بين البلدين الشقيقين، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وأوضح أن المشروع يمثل نواة لربط كهربائي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات استهلاك الوقود والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

إنجازات تنفيذية واستعداد للربط الكامل

خلال جولته، تفقد رئيس الوزراء مركز التحكم والتشغيل بالمحطة وأقسامها المختلفة، وتابع اختبارات المعدات والمهمات تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى الانتهاء من عدد من المكونات الحيوية للمشروع، بينها محطة محولات بدر، ومحطة سكاكين طابا 2، والخط الهوائي (بدر/طابا 2) بطول 320 كم، إلى جانب الكابلات البحرية والأرضية ولوحات التحكم وشبكة الألياف الضوئية.

توجيهات بسرعة إنجاز المرحلة الثانية والتشغيل الكامل في أبريل 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بموقع المشروع مع الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المنفذة، أكد خلاله ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، ليكون المشروع بمرحلتيه جاهزًا للتشغيل الكامل بحلول أبريل 2026.

كما وجه بتوثيق المشروع بشكل احترافي يبرز الجهد الوطني المبذول، وأشاد بأداء الشركات المنفذة وكفاءة العمالة المصرية، مؤكدًا أهمية إنشاء مدارس فنية متخصصة لتأهيل الشباب على تنفيذ مشروعات مماثلة داخل وخارج مصر.

مشروع استراتيجي بقدرة 3000 ميجاوات

يُعد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، ويضم 3 محطات محولات رئيسية في كل من بدر شرق القاهرة، وتبوك، وشرق المدينة بالسعودية، ويربط بينها خطوط هوائية تمتد لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات بحرية ضخمة، وينفذه تحالف من 3 شركات عالمية، وقد تجاوزت ساعات العمل المنجزة بالمشروع 11.6 مليون ساعة حتى الآن.