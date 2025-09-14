جماهير مانشستر سيتي تهاجم إسرائيل وتدعم غزة في ديربي مانشستر الناري في الدوري الإنجليزي 2025-26

أحمد جودة - القاهرة - جماهير مانشستر سيتي تهاجم إسرائيل وتدعم غزة

في مشهد مؤثر سبق انطلاق واحدة من أكثر المباريات جماهيرية في العالم، أشعلت جماهير مانشستر سيتي الأجواء داخل ملعب "الاتحاد" قبل لحظات من صافرة بداية ديربي مانشستر أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، وذلك عندما رفعت لافتات ضخمة تهاجم إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تشنها ضد أهل غزة، مؤكدة دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ورفضها للتهجير القسري.

ولاقى هذا المشهد تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على المواقف الإنسانية التي تعبر عنها الجماهير الأوروبية من قلب ملاعب كرة القدم.

موقف جماهير مانشستر سيتي

أبدت جماهير السيتيزنز تضامنها العلني مع أهالي غزة من خلال لافتات كبيرة ترفض الحرب على الفلسطينيين وتدين التهجير القسري، في رسالة قوية للعالم أجمع بأن الرياضة يمكن أن تكون منصة للتعبير عن المواقف الإنسانية، وليس مجرد منافسة كروية.

وضع الفريقين قبل المباراة

يخوض مانشستر سيتي هذه المواجهة ساعيًا لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بداية متعثرة شهدت فوزًا وحيدًا على وولفرهامبتون في جولة الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون ليكتفي بثلاث نقاط فقط في رصيده.

أما مانشستر يونايتد، فيدخل اللقاء بوضع أفضل قليلًا، بعدما حصد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة خلال أول ثلاث جولات، لكنه لا يزال يبحث عن الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

تشكيل مانشستر سيتي في الديربي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جفارديول – روبن دياز – خوسانوف – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني ريندرز – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد في الديربي