ميدو: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وبشير التابعي افضل منه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وبشير التابعي افضل منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

اكد عبد الحميد حسن ميدو نجم الاهلي السابق، أن بشير التابعي مدافع الزمالك السابق اكثر موهبة من وائل جمعة 

وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمد صلاح لاعب لا يقارن باي لاعب آخر وارى ان لا يوجد مقارنة بين صلاح واي لاعب مصر حتى شيكابالا 
واضاف: وائل جمعة مدافع مجتهد ولكنه مصنوع ولكن بشير التابعي مدافع موهوب وأكثر من وائل جمعة 
وتابع: عبد الحليم علي اكثر موهبة من وسام ابو علي وعبد الحليم بمثابة أسطورة زملكاوية ويمتلك موهبة اكثر من وسام ابو علي

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

